Удар ФАБ-1500 по Харківщині: знищили цілу вулицю – поліція (фото)

Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов показав наслідки удару ФАБ-1500 по селу Моначинівка в Куп’янському районі. Внаслідок удару загинула жінка.

“Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю – фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони. У цьому прикордонному селі в Куп’янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака. Озброєння такої потужності проти нас використали вперше”, – навів подробиці Болвінов.

Єдине, чого досягли росіяни, використавши надпотужну бомбу – зруйнували будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло витягли з-під завалів.