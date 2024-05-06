Вночі росіяни вдарили по Золочеву, є постраждала та руйнування (фото)

ДСНС України повідомила про наслідки нічного авіаудару по Золочеву.

“Влучання авіабомб зафіксовані у центральній частині селища Золочів, там пошкоджені житлові та адміністративні будівлі, а також навчальний заклад. Сталося дві пожежі – горів житловий будинок та будівля котельні. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За попередніми даними в результаті обстрілу постраждала жінка“, — проінформувала пресслужба ДСНС України.

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що внаслідок цього удару також постраждали двоє поліціянтів. Значно пошкоджена будівля відділу Нацполіції в Золочеві.