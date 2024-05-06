Live
  • Пн 06.05.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 39.4
  • EUR 42.34

Вночі росіяни вдарили по Золочеву, є постраждала та руйнування (фото)

Події 08:56   06.05.2024
Оксана Горун
Вночі росіяни вдарили по Золочеву, є постраждала та руйнування (фото)

ДСНС України повідомила про наслідки нічного авіаудару по Золочеву.

Влучання авіабомб зафіксовані у центральній частині селища Золочів, там пошкоджені житлові та адміністративні будівлі, а також навчальний заклад. Сталося дві пожежі – горів житловий будинок та будівля котельні. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За попередніми даними в результаті обстрілу постраждала жінка“, — проінформувала пресслужба ДСНС України.

удар КАБами по Золочеву 6.05.2024 - руйнування 3

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що внаслідок цього удару також постраждали двоє поліціянтів. Значно пошкоджена будівля відділу Нацполіції в Золочеві.

Читайте також: Головні новини Харкова 6 травня: понад 20 поранених за добу, ситуація на фронті

удар КАБами по Золочеву 6.05.2024 - руйнування

Автор: Оксана Горун
Популярно
У ХОВА повідомили про стан харків’ян, які отримали поранення на вихідних
У ХОВА повідомили про стан харків’ян, які отримали поранення на вихідних
06.05.2024, 09:40
100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
04.05.2024, 22:12
Удар ФАБ-1500 по Харківщині: знищили цілу вулицю – поліція (фото)
Удар ФАБ-1500 по Харківщині: знищили цілу вулицю – поліція (фото)
06.05.2024, 09:13
Вночі росіяни вдарили по Золочеву, є постраждала та руйнування (фото)
Вночі росіяни вдарили по Золочеву, є постраждала та руйнування (фото)
06.05.2024, 08:56
Нічне відключення світла в Харкові: Укренерго повідомило причини
Нічне відключення світла в Харкові: Укренерго повідомило причини
06.05.2024, 08:42
Головні новини Харкова 6.05: понад 20 поранених за добу, ситуація на фронті
Головні новини Харкова 6.05: понад 20 поранених за добу, ситуація на фронті
06.05.2024, 09:21

Новини за темою:

08:01
Дев’ять пожеж, загибла та постраждалі – ДСНС про обстріли на Харківщині
17:27
Трьома УМПБ ударила РФ по Харкову на Великдень: прокуратура показала руйнації
07:46
Три пожежі сталися у Харкові через атаку БпЛА – ДСНС
08:55
Масштабну лісову пожежу гасили на Харківщині: горів сосновий ліс (фото)
13:53
Росіяни вбили чоловіка в день народження та його доньку в Золочеві (оновлено)

Ви читали новину: «Вночі росіяни вдарили по Золочеву, є постраждала та руйнування (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 08:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС України повідомила про наслідки нічного авіаудару по Золочеву".