Вночі росіяни вдарили по Золочеву, є постраждала та руйнування (фото)
ДСНС України повідомила про наслідки нічного авіаудару по Золочеву.
“Влучання авіабомб зафіксовані у центральній частині селища Золочів, там пошкоджені житлові та адміністративні будівлі, а також навчальний заклад. Сталося дві пожежі – горів житловий будинок та будівля котельні. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За попередніми даними в результаті обстрілу постраждала жінка“, — проінформувала пресслужба ДСНС України.
Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що внаслідок цього удару також постраждали двоє поліціянтів. Значно пошкоджена будівля відділу Нацполіції в Золочеві.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС України повідомила про наслідки нічного авіаудару по Золочеву".