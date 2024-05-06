Ночью россияне ударили по Золочеву, есть пострадавшая и разрушения (фото)

ГСЧС Украины сообщила о последствиях ночного авиаудара по Золочеву.

«Попадания авиабомб зафиксированы в центральной части поселка Золочев, там повреждены жилые и административные здания, а также учебное заведение. Произошло два пожара – горел жилой дом и здание котельной. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, в результате обстрела пострадала женщина», — проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что в результате этого удара также пострадали двое полицейских. Значительно повреждено здание отдела Нацполиции в Золочеве.