Ночью россияне ударили по Золочеву, есть пострадавшая и разрушения (фото)
ГСЧС Украины сообщила о последствиях ночного авиаудара по Золочеву.
«Попадания авиабомб зафиксированы в центральной части поселка Золочев, там повреждены жилые и административные здания, а также учебное заведение. Произошло два пожара – горел жилой дом и здание котельной. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, в результате обстрела пострадала женщина», — проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.
Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что в результате этого удара также пострадали двое полицейских. Значительно повреждено здание отдела Нацполиции в Золочеве.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 08:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС Украины сообщила о последствиях ночного авиаудара по Золочеву".