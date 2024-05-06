Удар ФАБ-1500 по Харьковщине: уничтожили целую улицу — полиция (фото)
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия удара ФАБ-1500 по селу Моначиновка в Купянском районе. В результате удара погибла женщина.
«Дрогнуло все вокруг, словно началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Ощутить и увидеть такое пришлось жителям села. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие – фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны. В этом пограничном селе в Купянском районе осталось не больше сотни местных и не было ни одного военного. ФАБ-1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска из самолета. Вооружение такой мощи против нас было использовано впервые», — сообщил подробности Болвинов.
Единственное, чего добились россияне, использовав сверхмощную бомбу — разрушили дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело извлекли из-под завалов.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: Болвинов, новости Харькова, полиция, разрушения, руйнування, удар, ФАБ;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 09:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия удара ФАБ-1500 по селу Моначиновка в Купянском районе. В результате удара погибла женщина".