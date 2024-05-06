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Удар ФАБ-1500 по Харьковщине: уничтожили целую улицу — полиция (фото)

Происшествия 09:13   06.05.2024
Оксана Горун
Удар ФАБ-1500 по Харьковщине: уничтожили целую улицу — полиция (фото) Фото: Сергей Болвинов/facebook

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия удара ФАБ-1500 по селу Моначиновка в Купянском районе. В результате удара погибла женщина.

«Дрогнуло все вокруг, словно началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Ощутить и увидеть такое пришлось жителям села. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие – фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны. В этом пограничном селе в Купянском районе осталось не больше сотни местных и не было ни одного военного. ФАБ-1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска из самолета. Вооружение такой мощи против нас было использовано впервые», — сообщил подробности Болвинов.

удар ФАБ-1500 по Харьковщине 3
Фото: Сергей Болвинов/facebook

Единственное, чего добились россияне, использовав сверхмощную бомбу — разрушили дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело извлекли из-под завалов.

удар ФАБ-1500 по Харьковщине 4
Фото: Сергей Болвинов/facebook

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удар ФАБ-1500 по Харьковщине 2
Фото: Сергей Болвинов/facebook
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 09:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия удара ФАБ-1500 по селу Моначиновка в Купянском районе. В результате удара погибла женщина".