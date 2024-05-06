У Золочеві відновили світло після обстрілів: наслідки «прильотів» (фото)

Енергетики відновили світло у селищі Золочів на Харківщині після ворожого обстрілу.

За даними АТ «Харківобленерго», внаслідок удару КАБ сьогодні вночі пошкоджень зазнали дві високовольтні лінії 10 кВ. Без світла залишилися 3784 абонентів.

«Наразі ремонтні роботи практично завершено. До ліквідації наслідків обстрілу були залучені всі бригади РЕМ. Електропостачання наразі відновлено. Є точкові відключення, але до кінця дня плануємо заживити всіх знеструмлених споживачів», – зазначили енергетики.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що по селищу, попередньо чотирма керованими авіаційними боєприпасами, росіяни вдарили о 02:30. Повністю зруйнований житловий будинок, щонайменше 10 – пошкоджені.

«Також часткових пошкоджень зазнали приміщення спортивної школи та низка адміністративних будівель. Отримали поранення двоє поліцейських та 60-річна жінка», – додали в прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).