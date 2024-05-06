В Золочеве возобновили свет после обстрелов: последствия «прилетов» (фото)

Энергетики возобновили свет в поселке Золочев на Харьковщине после вражеского обстрела.

По данным АО «Харьковоблэнерго», в результате удара КАБ сегодня ночью повреждения получили две высоковольтные линии 10 кВ. Без света осталось 3784 абонента.

«Сейчас ремонтные работы практически завершены. К ликвидации последствий обстрела были привлечены все бригады РЭС. Электроснабжение возобновлено. Есть точечные отключения, но до конца дня планируем заживить всех обесточенных потребителей», — отметили энергетики.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по поселку, предварительно четырьмя управляемыми авиационными боеприпасами, россияне ударили в 02:30. Полностью разрушен жилой дом, по меньшей мере 10 – повреждены.

«Также частичные повреждения получили помещение спортивной школы и ряд административных зданий. Получили ранения двое полицейских и 60-летняя женщина», – добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).