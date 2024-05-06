У ХОВА повідомили про стан харків’ян, які отримали поранення на вихідних
Двоє чоловіків, які отримали поранення в суботу та неділю, залишаються в реанімації, ще четверо людей – у відділеннях лікарень. Решті допомогу надають амбулаторно, поінформували у ХОВА.
“Поранений на підприємстві в суботу 21-річний чоловік залишається у реанімації, важкий, стабільний, сьогодні вночі повторно прооперували, продовжується лікування”, – повідомила вранці 6 травня прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.
Ще троє людей, які постраждали від суботніх обстрілів, перебувають у відділеннях лікарні. Вони в стабільному стані.
У лікарнях також двоє постраждалих від недільного “прильоту” по Шевченківському району. Дівчина 2005 року народження у стабільному стані, її лікують.
“35-річний чоловік в реанімації, стабільний, продовжує терапію”, – доповнила Шаповал.
Нагадаємо, авіаудару по Шевченківському району Харкова армія РФ завдала о 14:20 5 травня трьома УМПБ, у результаті постраждали 16 осіб. Також близько 16:20 4 травня в Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту – сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району. Станом на 19:30 відомо про шістьох постраждалих – чотири жінки 39, 36, 21 і 18 років, двоє 21-річних чоловіків. За даними Харківської обласної прокуратури, удару росіяни завдали по цивільному підприємству, яке виготовляє харчові продукти.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків, які отримали поранення в суботу та неділю, залишаються в реанімації, ще четверо людей – у відділеннях лікарень. Решті допомогу надають амбулаторно, поінформували у ХОВА".