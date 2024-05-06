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В ХОВА сообщили о состоянии харьковчан, раненных на выходных

Происшествия 09:40   06.05.2024
Оксана Горун
В ХОВА сообщили о состоянии харьковчан, раненных на выходных Фото: пресс-служба ХОВА

Два мужчины, получившие ранения в субботу и воскресенье, остаются в реанимации, еще четыре человека — в отделениях больниц. Остальным помощь оказывают амбулаторно, проинформировали в ХОВА.

«Раненый на предприятии в субботу 21-летний мужчина остается в реанимации, тяжелый, стабильный, сегодня ночью повторно прооперировали, продолжается лечение», — сообщила утром 6 мая пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал.

Еще три человека, пострадавших от субботних обстрелов, находятся в отделениях больницы. Они в стабильном состоянии.

В больницах также двое пострадавших от воскресного «прилета» по Шевченковскому району. Девушка 2005 года рождения в стабильном состоянии, ее лечат.

«35-летний мужчина в реанимации, стабилен, продолжает терапию», — дополнила Шаповал.

Напомним, авиаудар по Шевченковскому району Харькова армия РФ нанесла в 14:20 5 мая тремя УМПБ, в результате пострадали 16 человек. Также около 16:20 4 мая в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов.  До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района. По состоянию на 19:30 известно о шести пострадавших — четыре женщины 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. По данным Харьковской областной прокуратуры, удар россияне нанесли по гражданскому предприятию, который изготавливает продукты питания.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 09:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два мужчины, получившие ранения в субботу и воскресенье, остаются в реанимации, еще четыре человека — в отделениях больниц. Остальным помощь оказывают амбулаторно, проинформировали в ХОВА".