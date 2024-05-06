На Харківщині відключалася ЛЕП та підстанції обленерго – Міненерго
Міністерство енергетики України повідомило про наслідки нічного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури та відключення світла на Харківщині.
“Вчора ввечері в Харківській області через обстріл відключалась повітряна лінія та підстанції обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Впродовж години їх частково заживили”, – повідомила пресслужба Міненерго.
Через нічний удар “шахедами” по Сумській області, за даними міністерства, без світла залишилося понад 400 тисяч абонентів.
“Також знеструмлювалися споживачі на Харківщині”, – зазначили енергетики.
Станом на ранок споживачів частково заживили. На Сумщині залишається без напруги 91 населений пункт.
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Також у міністерстві поінформували, що без газу через обстріли на Харківщині залишилися 263 споживачі – пошкоджені газопроводи.
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- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: відключення, електрика, Минэнерго, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило про наслідки нічного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури та відключення світла на Харківщині".