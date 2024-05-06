На Харківщині відключалася ЛЕП та підстанції обленерго – Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило про наслідки нічного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури та відключення світла на Харківщині.

“Вчора ввечері в Харківській області через обстріл відключалась повітряна лінія та підстанції обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Впродовж години їх частково заживили”, – повідомила пресслужба Міненерго.

Через нічний удар “шахедами” по Сумській області, за даними міністерства, без світла залишилося понад 400 тисяч абонентів.

“Також знеструмлювалися споживачі на Харківщині”, – зазначили енергетики.

Станом на ранок споживачів частково заживили. На Сумщині залишається без напруги 91 населений пункт.

Також у міністерстві поінформували, що без газу через обстріли на Харківщині залишилися 263 споживачі – пошкоджені газопроводи.