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На Харківщині відключалася ЛЕП та підстанції обленерго – Міненерго

Події 10:33   06.05.2024
Оксана Горун
На Харківщині відключалася ЛЕП та підстанції обленерго – Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило про наслідки нічного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури та відключення світла на Харківщині.

“Вчора ввечері в Харківській області через обстріл відключалась повітряна лінія та підстанції обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Впродовж години їх частково заживили”, – повідомила пресслужба Міненерго.

Через нічний удар “шахедами” по Сумській області, за даними міністерства, без світла залишилося понад 400 тисяч абонентів.

“Також знеструмлювалися споживачі на Харківщині”, – зазначили енергетики.

Станом на ранок споживачів частково заживили. На Сумщині залишається без напруги 91 населений пункт.

Читайте також: Нічне відключення світла у Харкові: Укренерго повідомило причини

Також у міністерстві поінформували, що без газу через обстріли на Харківщині залишилися 263 споживачі – пошкоджені газопроводи.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 10:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило про наслідки нічного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури та відключення світла на Харківщині".