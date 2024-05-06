На Харьковщине отключалась ЛЭП и подстанции облэнерго — Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщило о последствиях ночного удара по объектам энергетической инфраструктуры и отключении света на Харьковщине.
«Вчера вечером в Харьковской области из-за обстрелов отключалась воздушная линия и подстанции облэнерго. Обесточивались бытовые потребители. В течение часа их частично запитали», — сообщила пресс-служба Минэнерго.
Из-за ночного удара «шахедами» по Сумской области, по данным министерства, без света осталось более 400 тысяч абонентов.
«Также обесточивались потребители Харьковской области», — отметили энергетики.
По состоянию на утро потребителей частично запитали. В Сумской области остается без напряжения 91 населенный пункт.
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Также в министерстве проинформировали, что без газа из-за обстрелов на Харьковщине остались 263 потребителя — повреждены газопроводы.
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- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: відключення, електрика, Минэнерго, обстрелы, отключения;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило о последствиях ночного удара по объектам энергетической инфраструктуры и отключении света на Харьковщине".