На Харьковщине отключалась ЛЭП и подстанции облэнерго — Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщило о последствиях ночного удара по объектам энергетической инфраструктуры и отключении света на Харьковщине.

«Вчера вечером в Харьковской области из-за обстрелов отключалась воздушная линия и подстанции облэнерго. Обесточивались бытовые потребители. В течение часа их частично запитали», — сообщила пресс-служба Минэнерго.

Из-за ночного удара «шахедами» по Сумской области, по данным министерства, без света осталось более 400 тысяч абонентов.

«Также обесточивались потребители Харьковской области», — отметили энергетики.

По состоянию на утро потребителей частично запитали. В Сумской области остается без напряжения 91 населенный пункт.

Также в министерстве проинформировали, что без газа из-за обстрелов на Харьковщине остались 263 потребителя — повреждены газопроводы.