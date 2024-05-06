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На Харьковщине отключалась ЛЭП и подстанции облэнерго — Минэнерго

Общество 10:33   06.05.2024
Оксана Горун
На Харьковщине отключалась ЛЭП и подстанции облэнерго — Минэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Министерство энергетики Украины сообщило о последствиях ночного удара по объектам энергетической инфраструктуры и отключении света на Харьковщине.

«Вчера вечером в Харьковской области из-за обстрелов отключалась воздушная линия и подстанции облэнерго. Обесточивались бытовые потребители. В течение часа их частично запитали», — сообщила пресс-служба Минэнерго.

Из-за ночного удара «шахедами» по Сумской области, по данным министерства, без света осталось более 400 тысяч абонентов.

«Также обесточивались потребители Харьковской области», — отметили энергетики.

По состоянию на утро потребителей частично запитали. В Сумской области остается без напряжения 91 населенный пункт.

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Также в министерстве проинформировали, что без газа из-за обстрелов на Харьковщине остались 263 потребителя — повреждены газопроводы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 10:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило о последствиях ночного удара по объектам энергетической инфраструктуры и отключении света на Харьковщине".