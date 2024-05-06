Ворог за підтримки авіації атакував біля Синьківки й Піщаного на Харківщині

Дев’ять ворожих атак відбили українські захисники за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Військові РФ за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення в районах Синьківки та Піщаного Харківської області, а також біля Стельмахівки на Луганщині.

Також на Харківщині супротивник завдав авіаудару в районі селища Золочів. Під артилерійським та мінометним вогнем були зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове.