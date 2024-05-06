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Ворог за підтримки авіації атакував біля Синьківки й Піщаного на Харківщині

Події 19:54   06.05.2024
Олена Нагорна
Ворог за підтримки авіації атакував біля Синьківки й Піщаного на Харківщині

Дев’ять ворожих атак відбили українські захисники за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Військові РФ за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення в районах Синьківки та Піщаного Харківської області, а також біля Стельмахівки на Луганщині.

Також на Харківщині супротивник завдав авіаудару в районі селища Золочів. Під артилерійським та мінометним вогнем були зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 19:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять ворожих атак відбили українські захисники за добу на Куп’янському напрямку".