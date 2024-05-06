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ГШ: враг при поддержке авиации атаковал у Синьковки и Песчаного на Харьковщине

Происшествия 19:54   06.05.2024
Елена Нагорная
ГШ: враг при поддержке авиации атаковал у Синьковки и Песчаного на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Девять вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Военные РФ при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение в районах Синьковки и Песчаного Харьковской области, а также у Стельмаховки на Луганщине.

Также на Харьковщине противник нанес авиаудар в районе поселка Золочев. Под артиллерийским и минометным огнем были в частности Синьковка, Степовая Новоселовка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 19:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Купянском направлении".