ГШ: враг при поддержке авиации атаковал у Синьковки и Песчаного на Харьковщине

Девять вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Военные РФ при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение в районах Синьковки и Песчаного Харьковской области, а также у Стельмаховки на Луганщине.

Также на Харьковщине противник нанес авиаудар в районе поселка Золочев. Под артиллерийским и минометным огнем были в частности Синьковка, Степовая Новоселовка и Берестовое.

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