ГШ: враг при поддержке авиации атаковал у Синьковки и Песчаного на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Девять вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Военные РФ при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение в районах Синьковки и Песчаного Харьковской области, а также у Стельмаховки на Луганщине.
Также на Харьковщине противник нанес авиаудар в районе поселка Золочев. Под артиллерийским и минометным огнем были в частности Синьковка, Степовая Новоселовка и Берестовое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 19:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Купянском направлении".