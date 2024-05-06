ISW підтвердив захоплення Котлярівки на Харківщині
Інститут вивчення війни (ISW) знайшов кадри з геолокацією, які підтверджують окупацію росіянами населеного пункту в Куп’янському районі на Харківщині.
“Російські війська нещодавно захопили Котлярівку (на південний схід від Куп’янська) – не пізніше 4 травня – і зробили інші підтверджені наступи по лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна на тлі російських атак, що продовжуються, в цьому районі 5 травня, – повідомив в актуальному зведенні Інститут вивчення війни. – Кадри з геолокацією, що опубліковані 4 травня, показують, що російські війська просунулися в західну Котлярівку (на південний схід від Куп’янська) та на південь від Новоселівського (на північний захід від Сватового)”.
Про окупацію Котлярівки раніше інформували аналітики DeepState. Проте Генштаб ЗСУ не підтверджував цієї інформації. У вечірньому зведенні 5 травня ГШ писав про те, що Котлярівка знаходиться під ворожим вогнем.
За даними ISW протягом доби, росіяни атакували також на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного та Кислівки, а також в районі Берестового та Стельмахівки.
У зведенні аналітики вкотре прокоментували “наступ на Харків”. Вони розібрали інформацію, що була опублікована 5 травня українським військовим оглядачем Костянтином Машовцем. Він повідомив про накопичення сил РФ біля кордону, проте оцінив те, що відбувається, як заплановану спробу прикордонного рейду, а не наступ на Харків чи Суми.
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“Українські офіційні особи все частіше попереджають про загрозу можливої майбутньої російської наступальної операції із захоплення Харкова, – зазначили в Інституті вивчення війни. – ISW продовжує вважати, що російським військовим не вистачає сил, що необхідні для захоплення міста, але російські наступальні операції проти міст Харкова та Сум призведуть до залучення та закріплення українських сил з інших, важливіших ділянок лінії фронту”.
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- Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: isw, війна, котляровка, купянское направление, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 07:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) знайшов кадри з геолокацією, які підтверджують окупацію росіянами населеного пункту в Куп’янському районі на Харківщині".