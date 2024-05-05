Авіаудар по Харкову, 11 атак ворога на Куп’янському напрямку – зведення ГШ

11 ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Поблизу населених пунктів Синьківка, Піщане та Берестове Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

Також супротивник завдав авіаційного удару по місту Харків. Під артилерійським та мінометним вогнем були зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка.