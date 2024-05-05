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Авіаудар по Харкову, 11 атак ворога на Куп’янському напрямку – зведення ГШ

Події 19:39   05.05.2024
Олена Нагорна
Авіаудар по Харкову, 11 атак ворога на Куп’янському напрямку – зведення ГШ

11 ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Поблизу населених пунктів Синьківка, Піщане та Берестове Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

Також супротивник завдав авіаційного удару по місту Харків. Під артилерійським та мінометним вогнем були зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка.

Читайте також: Уже 15 постраждалих від авіаудару по Харкову – відео з місць «прильотів»

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 19:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".