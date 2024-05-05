Авіаудар по Харкову, 11 атак ворога на Куп’янському напрямку – зведення ГШ
11 ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Поблизу населених пунктів Синьківка, Піщане та Берестове Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.
Також супротивник завдав авіаційного удару по місту Харків. Під артилерійським та мінометним вогнем були зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 19:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".