Авиаудар по Харькову, 11 атак врага на Купянском направлении — сводка Генштаба
11 вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вблизи населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
Также противник нанес авиационный удар по Харькову. Под артиллерийским и минометным огнем были в частности Синьковка, Петропавловка, Котляровка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 19:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".