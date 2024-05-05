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Авиаудар по Харькову, 11 атак врага на Купянском направлении — сводка Генштаба

Происшествия 19:39   05.05.2024
Елена Нагорная
Авиаудар по Харькову, 11 атак врага на Купянском направлении — сводка Генштаба

11 вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вблизи населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационный удар по Харькову. Под артиллерийским и минометным огнем были в частности Синьковка, Петропавловка, Котляровка.

Читайте также: Уже 15 пострадавших от авиаудара по Харькову — видео с мест «прилетов»

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 19:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".