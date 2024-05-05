Авиаудар по Харькову, 11 атак врага на Купянском направлении — сводка Генштаба

11 вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вблизи населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационный удар по Харькову. Под артиллерийским и минометным огнем были в частности Синьковка, Петропавловка, Котляровка.