DeepState заявив про окупацію Котлярівки на Харківщині: ISW не підтверджує

Американський Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов підтверджень захоплення військами РФ села Котлярівка Куп’янського району Харківської області.

Так аналітики прокоментували заяви підрозділу російської 6-ї штурмової роти та штурмової роти «В» 272-го мотострілецького полку (47-ма танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія) від 4 травня.

“ISW не виявив візуального підтвердження цього твердження з географічною прив’язкою”, – зазначили в інституті.

Варто зазначити, що Котлярівку 5 травня позначили як окуповану аналітики DeepState. Офіційно ця інформація не підтверджена.