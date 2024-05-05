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DeepState заявив про окупацію Котлярівки на Харківщині: ISW не підтверджує

Політика 09:46   05.05.2024
Олена Нагорна
DeepState заявив про окупацію Котлярівки на Харківщині: ISW не підтверджує

Американський Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов підтверджень захоплення військами РФ села Котлярівка Куп’янського району Харківської області.

Так аналітики прокоментували заяви підрозділу російської 6-ї штурмової роти та штурмової роти «В» 272-го мотострілецького полку (47-ма танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія) від 4 травня.

“ISW не виявив візуального підтвердження цього твердження з географічною прив’язкою”, – зазначили в інституті.

Варто зазначити, що Котлярівку 5 травня позначили як окуповану аналітики DeepState. Офіційно ця інформація не підтверджена.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 09:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американський Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов підтверджень захоплення військами РФ села Котлярівка".