DeepState заявив про окупацію Котлярівки на Харківщині: ISW не підтверджує
Американський Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов підтверджень захоплення військами РФ села Котлярівка Куп’янського району Харківської області.
Так аналітики прокоментували заяви підрозділу російської 6-ї штурмової роти та штурмової роти «В» 272-го мотострілецького полку (47-ма танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія) від 4 травня.
“ISW не виявив візуального підтвердження цього твердження з географічною прив’язкою”, – зазначили в інституті.
Варто зазначити, що Котлярівку 5 травня позначили як окуповану аналітики DeepState. Офіційно ця інформація не підтверджена.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: DeepState, isw, захват, котляровка, Купянский район, окупація, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 09:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американський Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов підтверджень захоплення військами РФ села Котлярівка".