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DeepState заявил об оккупации Котляровки на Харьковщине: ISW не подтверждает

Общество 09:46   05.05.2024
Елена Нагорная
DeepState заявил об оккупации Котляровки на Харьковщине: ISW не подтверждает

Американский Институт изучения войны (ISW) не нашел подтверждений захвата войсками РФ села Котляровка Купянского района Харьковской области.

Так аналитики прокомментировали заявления подразделения российской 6-й штурмовой роты и штурмовой роты «В» 272-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия) от 4 мая.

“ISW не обнаружил визуального подтверждения этого утверждения с географической привязкой”, — отметили в институте.

Стоит отметить, что Котляровку 5 мая обозначили как оккупированную аналитики DeepState. Официально эта информация не подтверждена.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 09:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский Институт изучения войны (ISW) не нашел подтверждений захвата войсками РФ села Котляровка ".