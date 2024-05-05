DeepState заявил об оккупации Котляровки на Харьковщине: ISW не подтверждает
Американский Институт изучения войны (ISW) не нашел подтверждений захвата войсками РФ села Котляровка Купянского района Харьковской области.
Так аналитики прокомментировали заявления подразделения российской 6-й штурмовой роты и штурмовой роты «В» 272-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия) от 4 мая.
“ISW не обнаружил визуального подтверждения этого утверждения с географической привязкой”, — отметили в институте.
Стоит отметить, что Котляровку 5 мая обозначили как оккупированную аналитики DeepState. Официально эта информация не подтверждена.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: DeepState, isw, захват, котляровка, Купянский район, окупація, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 09:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский Институт изучения войны (ISW) не нашел подтверждений захвата войсками РФ села Котляровка ".