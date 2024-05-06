14 атак на Купянском направлении провела армия РФ за сутки — Генштаб ВСУ

В утренней сводке 6 мая Генштаб проинформировал о ситуации на фронте, авиаударах по Харьковской области и ночной атаке «шахедов».

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину – применили 13 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 12 этих ударных БПЛА», — проинформировал Генштаб.

Напомним, ночью под ударом были Сумы — после «прилета» по энергетической инфраструктуре в этом городе свет пропал и в некоторых районах Харькова.

В течение суток россияне нанесли авиаудары по Харькову, Синьковке, Веселому, Белому Колодцы и Дорошовке Харьковской области. В целом по Украине пришлось 120 авиаударов. Также дважды били ракетами и 89 раз — из РСЗО. Под ударами артиллерии было более 120 населенных пунктов.

На фронте зафиксировали 125 боевых столкновений.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.

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Тем временем авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения оккупантов и четырем их ЗРК. Ракетчики поразили один район сосредоточения личного состава, три РЛС, два средства ПВО и два средства артиллерии, а также три других важных российских объекта.