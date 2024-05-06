14 атак на Куп’янському напрямку провела армія РФ за добу – Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні 6 травня Генштаб проінформував про ситуацію на фронті, авіаудари по Харківській області та нічну атаку “шахедів”.
“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – застосували 13 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 цих ударних БпЛА”, – поінформував Генштаб.
Нагадаємо, вночі під ударом були Суми – після “прильоту” по енергетичній інфраструктурі в цьому місті світло зникло також у деяких районах Харкова.
Протягом доби росіяни завдали авіаударів по Харкову, Синьківці, Веселому, Білому Колодязю та Дорошівці Харківської області. Загалом по Україні припало 120 авіаударів. Також двічі били ракетами та 89 разів – з РСЗВ. Під ударами артилерії було понад 120 населених пунктів.
На фронті зафіксували 125 бойових зіткнень.
“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – поінформували в Генштабі.
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Тим часом авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження окупантів та чотирьох їхніх ЗРК. Ракетники вразили один район зосередження особового складу, три РЛС, два засоби ППО і два засоби артилерії, а також три інші важливі російські об’єкти.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 07:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 6 травня Генштаб проінформував про ситуацію на фронті, авіаудари по Харківській області та нічну атаку “шахедів”".