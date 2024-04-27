Deep State: війська РФ прорвали оборону і закріпилися в Кислівці на Харківщині
Російські окупаційні війська 26 квітня прорвали оборону та закріпилися у селі Кислівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє аналітичний проєкт Deep State.
За даними проєкту, о 10-й ранку військові РФ почали масовані контрнаступальні дії та до кінця доби закріпилися в Кислівці.
“Місцем удару обрали підрозділ ТрО, який обмежений в силах та засобах. Хлопцям прикро втрачати позиції, але без підтримки тяжкого озброєння ситуація може суттєво погіршитися”, – пишуть аналітики.
Офіційно ця інформація не підтверджена. У зведенні станом на 18:00 26 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв про сім відбитих ворожих атак на Куп’янському напрямку – в районах Кислівки та Берестового Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Deep State, атаки, кисловка, Купянский район, оборона;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 00:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупаційні війська 26 квітня прорвали оборону та закріпилися у селі Кислівка Куп’янського району".