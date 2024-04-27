Live
  • Сб 27.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

Deep State: війська РФ прорвали оборону і закріпилися в Кислівці на Харківщині

Події 00:21   27.04.2024
Олена Нагорна
Deep State: війська РФ прорвали оборону і закріпилися в Кислівці на Харківщині

Російські окупаційні війська 26 квітня прорвали оборону та закріпилися у селі Кислівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє аналітичний проєкт Deep State.

За даними проєкту, о 10-й ранку військові РФ почали масовані контрнаступальні дії та до кінця доби закріпилися в Кислівці.

“Місцем удару обрали підрозділ ТрО, який обмежений в силах та засобах. Хлопцям прикро втрачати позиції, але без підтримки тяжкого озброєння ситуація може суттєво погіршитися”, – пишуть аналітики.

Офіційно ця інформація не підтверджена. У зведенні станом на 18:00 26 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв про сім відбитих ворожих атак на Куп’янському напрямку – в районах Кислівки та Берестового Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Удар по Салтівському району: Терехов повідомляє про “приліт” біля медзакладу
Удар по Салтівському району: Терехов повідомляє про “приліт” біля медзакладу
27.04.2024, 01:16
Нові назви для двох станцій метро та 367 топонімів схвалили в Харкові
Нові назви для двох станцій метро та 367 топонімів схвалили в Харкові
26.04.2024, 21:24
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
25.04.2024, 11:20
Удар по Дергачах: пожежу загасили, з вогнем боролися близько 5 годин (фото)
Удар по Дергачах: пожежу загасили, з вогнем боролися близько 5 годин (фото)
26.04.2024, 15:55
Головні новини Харкова 27 квітня: окупанти вдарили по Салтівському району
Головні новини Харкова 27 квітня: окупанти вдарили по Салтівському району
27.04.2024, 01:20
У Харкові гримлять вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
У Харкові гримлять вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
27.04.2024, 00:36

Новини за темою:


Ви читали новину: «Deep State: війська РФ прорвали оборону і закріпилися в Кислівці на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 00:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупаційні війська 26 квітня прорвали оборону та закріпилися у селі Кислівка Куп’янського району".