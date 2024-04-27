Deep State: войска РФ прорвали оборону и закрепились в Кисловке на Харьковщине
Российские оккупационные войска 26 апреля прорвали оборону и закрепились в селе Кисловка Купянского района Харьковской области, сообщает аналитический проект Deep State.
По данным проекта, в 10 утра военные РФ начали массированные контрнаступательные действия и к концу суток закрепились в Кисловке.
«Местом удара выбрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам обидно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться», — пишут аналитики.
Официально эта информация не подтверждена. В сводке по состоянию на 18:00 26 апреля Генштаб ВСУ сообщал о семи отбитых вражеских атаках на Купянском направлении — в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Deep State, атаки, кисловка, Купянский район, оборона;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 00:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупационные войска 26 апреля прорвали оборону и закрепились в селе Кисловка Купянского района Харьковской области".