Deep State: войска РФ прорвали оборону и закрепились в Кисловке на Харьковщине

Российские оккупационные войска 26 апреля прорвали оборону и закрепились в селе Кисловка Купянского района Харьковской области, сообщает аналитический проект Deep State.

По данным проекта, в 10 утра военные РФ начали массированные контрнаступательные действия и к концу суток закрепились в Кисловке.

«Местом удара выбрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам обидно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться», — пишут аналитики.

Официально эта информация не подтверждена. В сводке по состоянию на 18:00 26 апреля Генштаб ВСУ сообщал о семи отбитых вражеских атаках на Купянском направлении — в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области.