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Ворог атакував на Куп’янському напрямку і бив з авіації по Харківщині – ГШ

Події 20:42   26.04.2024
Олена Нагорна
Ворог атакував на Куп’янському напрямку і бив з авіації по Харківщині – ГШ

Сім ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку – у районах Кислівки та Берестового Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також на Харківщині супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне, Піщане та Глушківка.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка.

Читайте також: Ворог атакував на Харківщині та завдав сім авіаударів – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 20:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку – у районах Кислівки та Берестового Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області".