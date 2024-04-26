Ворог атакував на Куп’янському напрямку і бив з авіації по Харківщині – ГШ

Сім ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку – у районах Кислівки та Берестового Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також на Харківщині супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне, Піщане та Глушківка.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка.