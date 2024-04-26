Ворог атакував на Куп’янському напрямку і бив з авіації по Харківщині – ГШ
Сім ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку – у районах Кислівки та Берестового Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також на Харківщині супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне, Піщане та Глушківка.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиаудары, атаки, генштаб, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 20:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку – у районах Кислівки та Берестового Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області".