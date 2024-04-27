Генштаб ВСУ не подтвердил взятие РФ Кисловки на Харьковщине: атаки отбили
В вечерней сводке 27 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак врага, в том числе — в районе Кисловки.
«На Купянском направлении нашими воинами отражены семь атак в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
Ранее аналитический проект Deep State заявил, что российские оккупационные войска 26 апреля прорвали оборону и закрепились в селе Кисловка Купянского района Харьковской области.
Также в Генштабе сообщили, что армия РФ в течение суток нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Стрелечья, Синельниково и Волчанские Хутора на севере Харьковской области.
В целом по территории Украины россияне нанесли 31 ракетный и 46 авиационных ударов, совершили 23 обстрела из РСЗО. На фронте зафиксировали 71 боевое столкновение.
Читайте также: Терехов рассказал, как изменила настроения в Харькове помощь от США
«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59», — отметили в ГШ.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, кисловка, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб ВСУ не подтвердил взятие РФ Кисловки на Харьковщине: атаки отбили»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 19:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке 27 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак врага, в том числе — в районе Кисловки".