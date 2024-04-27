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Генштаб ВСУ не подтвердил взятие РФ Кисловки на Харьковщине: атаки отбили

Происшествия 19:16   27.04.2024
Оксана Горун
Генштаб ВСУ не подтвердил взятие РФ Кисловки на Харьковщине: атаки отбили Иллюстрация: карта DeepState

В вечерней сводке 27 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак врага, в том числе — в районе Кисловки.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены семь атак в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

Ранее аналитический проект Deep State заявил, что российские оккупационные войска 26 апреля прорвали оборону и закрепились в селе Кисловка Купянского района Харьковской области.

Также в Генштабе сообщили, что армия РФ в течение суток нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Стрелечья, Синельниково и Волчанские Хутора на севере Харьковской области.

В целом по территории Украины россияне нанесли 31 ракетный и 46 авиационных ударов, совершили 23 обстрела из РСЗО. На фронте зафиксировали 71 боевое столкновение.

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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59», — отметили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 19:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке 27 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак врага, в том числе — в районе Кисловки".