Генштаб ВСУ не подтвердил взятие РФ Кисловки на Харьковщине: атаки отбили

В вечерней сводке 27 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак врага, в том числе — в районе Кисловки.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены семь атак в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

Ранее аналитический проект Deep State заявил, что российские оккупационные войска 26 апреля прорвали оборону и закрепились в селе Кисловка Купянского района Харьковской области.

Также в Генштабе сообщили, что армия РФ в течение суток нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Стрелечья, Синельниково и Волчанские Хутора на севере Харьковской области.

В целом по территории Украины россияне нанесли 31 ракетный и 46 авиационных ударов, совершили 23 обстрела из РСЗО. На фронте зафиксировали 71 боевое столкновение.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59», — отметили в ГШ.