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Двое раненых в Купянске из-за обстрела россиянами

Происшествия 12:01   28.04.2024
Оксана Якушко
Двое раненых в Купянске из-за обстрела россиянами

Россияне нанесли удар по Купянску в 10:50, сообщили в ХОВА.

Боеприпас попал в частный дом.

«До прибытия подразделения ГСЧС из-под завала деблокировали 36-летнюю женщину, помощь оказали на месте. В результате обстрела травм получил 52-летний мужчина. С ранением живота пострадавшего госпитализировали», – рассказали в ХОВА.

Также в 09:50 россияне обстреляли город Волчанск. Повреждены 2 частных дома. Без пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 12:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удар по Купянску в 10:50, сообщили в ХОВА.".