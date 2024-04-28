Двое раненых в Купянске из-за обстрела россиянами

Россияне нанесли удар по Купянску в 10:50, сообщили в ХОВА.

Боеприпас попал в частный дом.

«До прибытия подразделения ГСЧС из-под завала деблокировали 36-летнюю женщину, помощь оказали на месте. В результате обстрела травм получил 52-летний мужчина. С ранением живота пострадавшего госпитализировали», – рассказали в ХОВА.

Также в 09:50 россияне обстреляли город Волчанск. Повреждены 2 частных дома. Без пострадавших.

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