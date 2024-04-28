Двое раненых в Купянске из-за обстрела россиянами
Россияне нанесли удар по Купянску в 10:50, сообщили в ХОВА.
Боеприпас попал в частный дом.
«До прибытия подразделения ГСЧС из-под завала деблокировали 36-летнюю женщину, помощь оказали на месте. В результате обстрела травм получил 52-летний мужчина. С ранением живота пострадавшего госпитализировали», – рассказали в ХОВА.
Также в 09:50 россияне обстреляли город Волчанск. Повреждены 2 частных дома. Без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: завали, купянск, поранені, россияне, снаряд, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 12:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удар по Купянску в 10:50, сообщили в ХОВА.".