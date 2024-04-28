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Двое раненых в результате атаки российского БпЛА по грузовику на Харьковщине

Происшествия 08:43   28.04.2024
Оксана Якушко
Двое раненых в результате атаки российского БпЛА по грузовику на Харьковщине Фото: Олег Синегубов/telegram

Два водителя ранены из-за удара российского дрона в Волчанске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Волчанске враждебный FPV-дрон попал в грузовой автомобиль около 13 часов. Ранения получили два гражданских водителя в возрасте 53 и 59, госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказал Синегубов.

Ранее Синегубов сообщил, что FPV-дрон попал в грузовой автомобиль неподалеку от Волчанска.

Читайте также: FPV-дрон ударил по грузовику на Харьковщине, водитель в тяжелом состоянии

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 08:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два водителя ранены из-за удара российского дрона в Волчанске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".