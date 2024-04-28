Двое раненых в результате атаки российского БпЛА по грузовику на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов/telegram
Два водителя ранены из-за удара российского дрона в Волчанске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Волчанске враждебный FPV-дрон попал в грузовой автомобиль около 13 часов. Ранения получили два гражданских водителя в возрасте 53 и 59, госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказал Синегубов.
Ранее Синегубов сообщил, что FPV-дрон попал в грузовой автомобиль неподалеку от Волчанска.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, водій, водитель, дрон, Олег Синегубов, поранені, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 08:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два водителя ранены из-за удара российского дрона в Волчанске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".