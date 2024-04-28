Двое раненых в результате атаки российского БпЛА по грузовику на Харьковщине

Два водителя ранены из-за удара российского дрона в Волчанске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Волчанске враждебный FPV-дрон попал в грузовой автомобиль около 13 часов. Ранения получили два гражданских водителя в возрасте 53 и 59, госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказал Синегубов.

Ранее Синегубов сообщил, что FPV-дрон попал в грузовой автомобиль неподалеку от Волчанска.