FPV-дрон ударил по грузовику на Харьковщине, водитель в тяжелом состоянии

FPV-дрон попал в грузовой автомобиль неподалеку от Волчанска около 13:00, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Ранение получил гражданский 52-летний водитель. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние тяжелое», — проинформировал начальник ХОВА.

Напомним, утром во время обстрела Волчанска погиб мужчина. Снаряд ударил по частному дому. Тело хозяина извлекли из-под завалов спасатели.

В целом за минувшие сутки в Харьковской области россияне ранили девять человек и одного убили. Два взрыва ночью было в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил, что били по медкомплексу, где находилось более 1000 человек. Одна женщина получила ранение.