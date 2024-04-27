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FPV-дрон ударил по грузовику на Харьковщине, водитель в тяжелом состоянии

Происшествия 15:22   27.04.2024
Оксана Горун
FPV-дрон ударил по грузовику на Харьковщине, водитель в тяжелом состоянии Фото: Олег Синегубов/telegram

FPV-дрон попал в грузовой автомобиль неподалеку от Волчанска около 13:00, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Ранение получил гражданский 52-летний водитель. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние тяжелое», — проинформировал начальник ХОВА.

Напомним, утром во время обстрела Волчанска погиб мужчина. Снаряд ударил по частному дому. Тело хозяина извлекли из-под завалов спасатели.

В целом за минувшие сутки в Харьковской области россияне ранили девять человек и одного убили.  Два взрыва ночью было в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил, что били по медкомплексу, где находилось более 1000 человек. Одна женщина получила ранение.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 15:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "FPV-дрон попал в грузовой автомобиль неподалеку от Волчанска около 13:00, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".