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FPV-дрон ударив по вантажівці на Харківщині, водій у тяжкому стані

Події 15:22   27.04.2024
Оксана Горун
FPV-дрон ударив по вантажівці на Харківщині, водій у тяжкому стані Фото: Олег Синєгубов/телеграм

FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль неподалік Вовчанська близько 13:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Поранення дістав цивільний 52-річний водій. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан — важкий“, – поінформував начальник ХОВА.

Нагадаємо, вранці під час обстрілу Вовчанська загинув чоловік. Снаряд влучив у приватний будинок. Тіло господаря витягли з-під завалів рятувальники.

Загалом за минулу добу на Харківщині росіяни поранили дев’ятьох людей і одного вбили. Два вибухи вночі було в Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив, що били по медкомплексу, де знаходилося понад 1000 осіб. Одна жінка дістала поранення.

Читайте також: У Харкові ракети, окрім лікарні, пошкодили будинок та церкву — Терехов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 15:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль неподалік Вовчанська близько 13:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".