FPV-дрон ударив по вантажівці на Харківщині, водій у тяжкому стані
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль неподалік Вовчанська близько 13:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Поранення дістав цивільний 52-річний водій. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан — важкий“, – поінформував начальник ХОВА.
Нагадаємо, вранці під час обстрілу Вовчанська загинув чоловік. Снаряд влучив у приватний будинок. Тіло господаря витягли з-під завалів рятувальники.
Загалом за минулу добу на Харківщині росіяни поранили дев’ятьох людей і одного вбили. Два вибухи вночі було в Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив, що били по медкомплексу, де знаходилося понад 1000 осіб. Одна жінка дістала поранення.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 15:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль неподалік Вовчанська близько 13:00, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".