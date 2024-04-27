Тіло загиблого дістали з-під завалів на Харківщині – ДСНС

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила, що під час ранкового обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув чоловік.

“Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати удару по житловому сектору міста Вовчанськ. З-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники деблокували тіло чоловіка 1956 року народження”, – поінформували в ДСНС.

Нагадаємо, за минулу добу на Харківщині росіяни поранили дев’ятьох людей і одного вбили. Два вибухи вночі було в Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив, що били по медкомплексу, де знаходилося понад 1000 осіб. Одна жінка дістала поранення. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: йдеться про 3-тю обласну психіатричну лікарню на Салтівці. “Приліт” був поруч із корпусом, де знаходилися 60 пацієнтів та п’ять співробітників лікарні. Одна жінка поранена.