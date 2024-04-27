Тело погибшего достали из-под завалов на Харьковщине — ГСЧС
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что во время утреннего обстрела Волчанска на Харьковщине погиб мужчина.
«Сегодня утром враг продолжал наносить удары по жилому сектору города Волчанск. Из-под завалов одного из разрушенных частных жилых домов спасатели деблокировали тело мужчины 1956 года рождения», — проинформировали в ГСЧС.
Напомним, за минувшие сутки в Харьковской области россияне ранили девять человек и одного убили. Два взрыва ночью было в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил, что били по медкомплексу, где находилось более 1000 человек. Одна женщина получила ранение. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: речь — о 3-й областной психиатрической больнице на Салтовке. «Прилет» был рядом с корпусом, где находились 60 пациентов и пять сотрудников больницы. Одна женщина ранена.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, ГСЧС, загиблий, новости Харькова, обстрел, погибший;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 12:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что во время утреннего обстрела Волчанска на Харьковщине погиб мужчина".