Тело погибшего достали из-под завалов на Харьковщине — ГСЧС

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что во время утреннего обстрела Волчанска на Харьковщине погиб мужчина.

«Сегодня утром враг продолжал наносить удары по жилому сектору города Волчанск. Из-под завалов одного из разрушенных частных жилых домов спасатели деблокировали тело мужчины 1956 года рождения», — проинформировали в ГСЧС.

Напомним, за минувшие сутки в Харьковской области россияне ранили девять человек и одного убили. Два взрыва ночью было в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил, что били по медкомплексу, где находилось более 1000 человек. Одна женщина получила ранение. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: речь — о 3-й областной психиатрической больнице на Салтовке. «Прилет» был рядом с корпусом, где находились 60 пациентов и пять сотрудников больницы. Одна женщина ранена.