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Двоє поранених внаслідок атаки російського БпЛА по вантажівці на Харківщині

Події 08:43   28.04.2024
Оксана Якушко
Двоє поранених внаслідок атаки російського БпЛА по вантажівці на Харківщині Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Двох водіїв поранено через удар російського дрона у Вовчанську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль близько 13 години. Поранення дістали два цивільних водії віком 53 та 59, госпіталізовані до медичного закладу», – розповів Синєгубов.

Раніше Синєгубов повідомив, що FPV-дрон потрапив у вантажний автомобіль неподалік Вовчанська.

Читайте також: FPV-дрон ударив по вантажівці на Харківщині, водій у тяжкому стані

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 08:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох водіїв поранено через удар російського дрона у Вовчанську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".