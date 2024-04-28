Двоє поранених внаслідок атаки російського БпЛА по вантажівці на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Двох водіїв поранено через удар російського дрона у Вовчанську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«У Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль близько 13 години. Поранення дістали два цивільних водії віком 53 та 59, госпіталізовані до медичного закладу», – розповів Синєгубов.
Раніше Синєгубов повідомив, що FPV-дрон потрапив у вантажний автомобіль неподалік Вовчанська.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: БПЛА, водій, дрон, Олег Синегубов, поранені, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 08:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох водіїв поранено через удар російського дрона у Вовчанську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".