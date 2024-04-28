Двоє поранених внаслідок атаки російського БпЛА по вантажівці на Харківщині

Двох водіїв поранено через удар російського дрона у Вовчанську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль близько 13 години. Поранення дістали два цивільних водії віком 53 та 59, госпіталізовані до медичного закладу», – розповів Синєгубов.

Раніше Синєгубов повідомив, що FPV-дрон потрапив у вантажний автомобіль неподалік Вовчанська.