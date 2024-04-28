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Двоє поранених у Куп’янську через обстріл міста росіянами

Події 12:01   28.04.2024
Оксана Якушко
Двоє поранених у Куп’янську через обстріл міста росіянами

Росіяни завдали удару Куп’янську о 10:50, повідомили в ХОВА.

Боєприпас влучив у приватний будинок.

«До прибуття підрозділу ДСНС з-під завалу деблокували 36-річну жінку, допомогу надали на місці. Внаслідок обстрілу травм зазнав 52-річний чоловік. З пораненням живота потерпілого госпіталізували», – розповіли в ХОВА.

Також о 09:50 росіяни обстріляли місто Вовчанськ. Пошкоджені 2 приватні будинки. Без постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 12:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали удару Куп’янську о 10:50, повідомили в ХОВА.".