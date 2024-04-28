Головні новини Харкова 28.04: 13 атак росіян на Куп’янському напрямку – ГШ

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Росіяни 13 раз атакували ЗСУ на Харківщині – Генштаб

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 13 атак біля населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори Харківської області.