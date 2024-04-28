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Полицейского, умершего от смертельного ранения, похоронили в Харькове (фото)

Общество 17:14   28.04.2024
Оксана Якушко
Полицейского, умершего от смертельного ранения, похоронили в Харькове (фото)

В Харькове проводили в последний путь полковника полиции Александра Иванова, который получил смертельные ранения во время вражеских обстрелов апреля, сообщили в Нацполиции.

Ночью 4 апреля Харьков атаковали шесть БПЛА «Shahed». Заместитель начальника отдела полиции №1 по превентивной деятельности Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области Александр Иванов вместе с коллегами оперативно прибыли на место попадания в Новобаварском районе. Правоохранители оказывали помощь пострадавшим, документировали последствия преступления. Но через 40 минут россияне снова ударили по жилым домам. Тогда погибли три спасателя, полковник полиции получил тяжелые ранения.

«Буквально за 3-4 секунды до взрыва мы услышали звуки шахедов, стали убегать. Через дорогу стояла карета скорой помощи. Александр Александрович толкнул меня в эту машину, я упала в нее, а он побежал дальше. После взрыва я его уже не видела. Я считаю его своим ангелом-хранителем, и очень благодарна ему за то, что он был в то время рядом», — рассказала капитан полиции Виктория Михеева.

Иванов перенес несколько операций. 26 апреля в 18:47 его жизнь оборвалась.

Полковник полиции посвятил более 20 лет своей жизни служению украинскому народу. До своего 45-летия он не дожил один день.

Личный состав во главе с руководителем полиции Харьковщины Владимиром Тимошко, представители местных властей, друзья, близкие, харьковчане простились с полицейским и проводили его в последний путь.
Полковника Иванова похоронили на Аллее Славы в Харькове.

Читайте также: Умер полицейский, раненый из-за повторного удара Shahed по Харькову 4 апреля

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 17:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проводили в последний путь полковника полиции Александра Иванова, который получил смертельные ранения во время вражеских обстрелов апреля, сообщили в Нацполиции.".