Поліцейського, що отримав смертельні поранення, поховали у Харкові (фото)

У Харкові проводили в останню путь полковника поліції Олександра Іванова, який зазнав смертельних поранень під час ворожих обстрілів квітня, повідомили у Нацполіції.

Вночі 4 квітня Харків атакували шість БПЛА «Shahed». Заступник начальника відділу поліції № 1 з превентивної діяльності Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області Олександр Іванов разом з колегами оперативно прибули на місце влучання у Новобаварському районі. Правоохоронці надавали допомогу постраждалим, документували наслідки злочину. Але за 40 хвилин росіяни знову зухвало вдарили по житловим будинкам. Тоді загинули троє рятувальників, полковник поліції отримав тяжкі поранення.

«Буквально за 3-4 секунди до вибуху ми почули звуки шахедів, почали тікати. Через дорогу стояла карета швидкої допомоги. Олександр Олександрович штовхнув мене в цю машину, я впала в неї, а він побіг далі. Після цього вибуху я його вже не бачила. Я вважаю його своїм янголом-охоронцем, і дуже вдячна йому за те, що він був в той час поряд», – розповіла капітан поліції Вікторія Міхєєва.

Він переніс декілька операцій. 26 квітня о 18:47 земне життя Олександра Іванова обірвалося.

Полковник поліції присвятив понад 20 років свого життя служінню українському народові. До свого 45-річчя він не дожив один день…

Особовий склад на чолі з керівником поліції Харківщини Володимиром Тимошком, представники місцевої влади, друзі, близькі, харків’яни простилися з поліцейським та проводили його в останню путь.

Полковника Іванова поховали на Алеї Слави у Харкові.