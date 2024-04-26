Помер поліцейський, поранений від повторного удару Shahed по Харкову 4 квітня

Полковник поліції Олександр Іванов, який отримав поранення внаслідок повторного удару Shahed по Новобаварському району Харкова 4 квітня, помер увечері 26 квітня.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У ту ніч Харків атакували шість БпЛА «Shahed». Олександр і колеги відразу прибули на місце та разом з працівниками ДСНС почали ліквідовувати наслідки варварського удару по житловому будинку у Новобаварському районі міста. За 40 хвилин російські людожери вдарили повторно. Тоді загинули троє рятувальників, Олександр отримав тяжкі поранення. Весь цей час він лікувався, переніс декілька операцій. Ми вірили, що все буде добре. Але його серце не витримало”, – розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, з 1:00 4 квітня у Харкові лунали вибухи – місто атакували “шахеди”. У Новобаварському районі внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. За даними поліції, також загинула цивільна жінка. Постраждали 11 людей (п’ять цивільних, поліцейський, працівник ДСНС, медсестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними облпрокуратури, ворог атакував місто шістьма «шахедами». Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “наліт” на регіон не менше 15 БпЛА. Окрім Харкова під ударами були Лозова та Чугуївський район. Прокуратура доповнила, що серед інших були атаковані об’єкти енергетики.