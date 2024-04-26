Умер полицейский, раненый из-за повторного удара Shahed по Харькову 4 апреля
Полковник полиции Александр Иванов, получивший ранения в результате повторного удара Shahed по Новобаварскому району Харькова 4 апреля, умер вечером 26 апреля.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В ту ночь Харьков атаковали шесть БпЛА «Shahed». Александр и коллеги сразу прибыли на место и вместе с работниками ГСЧС начали ликвидировать последствия варварского удара по жилому дому в Новобаварском районе города. Через 40 минут российские людоеды ударили повторно. Тогда погибли трое спасателей, Александр получил тяжелые ранения. Все это время он лечился, перенес несколько операций. Мы верили, что все будет хорошо. Но его сердце не выдержало», — рассказали правоохранители.
Напомним, с 1:00 4 апреля в Харькове гремели взрывы — город атаковали «Шахеды». В Новобаварском районе вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По данным полиции, также погибла гражданская женщина. Пострадали 11 человек (пять гражданских, полицейский, работник ГСЧС, медсестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным областной прокуратуры, враг атаковал город шестью «Шахедами». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «налете» на регион не менее 15 БпЛА. Кроме Харькова под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 22:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полковник полиции Александр Иванов, получивший ранения в результате повторного удара Shahed по Новобаварскому району Харькова 4 апреля, умер вечером 26 апреля.".