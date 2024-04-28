Ночью – дожди и грозы. Какой будет погода 29 апреля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 29 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области. Переменная облачность.

Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза🌧⚡️.

Днем без существенных осадков. 🌤

Ветер северный, 9 — 14 м/с; утром и днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха: ночью 8 — 13º тепла, днем 17 — 22º.

По городу.

Переменная облачность.

Ночью без осадков, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9 — 14 м/с.

Температура воздуха: ночью 9 — 11º тепла, днем 18 — 20º.