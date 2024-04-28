Ночью – дожди и грозы. Какой будет погода 29 апреля в Харькове и области
Фото: Василий Голосной
Прогноз погоды на завтра, 29 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области. Переменная облачность.
Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза🌧⚡️.
Днем без существенных осадков. 🌤
Ветер северный, 9 — 14 м/с; утром и днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13º тепла, днем 17 — 22º.
По городу.
Переменная облачность.
Ночью без осадков, днем без существенных осадков.
Ветер северный, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 11º тепла, днем 18 — 20º.
Читайте также: Тепло и небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 апреля
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: гроза, дождь, погода, прогноз погоды, Харьковская область, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью – дожди и грозы. Какой будет погода 29 апреля в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 20:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".