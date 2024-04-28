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Ночью – дожди и грозы. Какой будет погода 29 апреля в Харькове и области

Погода 20:43   28.04.2024
Оксана Якушко
Ночью – дожди и грозы. Какой будет погода 29 апреля в Харькове и области Фото: Василий Голосной

Прогноз погоды на завтра, 29 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области. Переменная облачность.
Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза🌧⚡️.
Днем без существенных осадков. 🌤
Ветер северный, 9 — 14 м/с; утром и днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13º тепла, днем 17 — 22º.

По городу.
Переменная облачность.
Ночью без осадков, днем без существенных осадков.
Ветер северный, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 11º тепла, днем 18 — 20º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 20:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".