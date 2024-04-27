Тепло и небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 апреля
28 апреля на Харьковщине будет до 23 тепла днем. В Харькове — без осадков, в области — кратковременные дожди.
Прогноз погоды сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По информации синоптиков, 28 апреля в Харькове осадков не будет. Температура воздуха: ночью 8 — 10º тепла, днем 19 — 21º. Будет прохладный северный ветер — 5 — 10 м/с.
В области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха: ночью 7 — 12º тепла, днем 18 — 23º.
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В дальнейшем и в Харькове, и в Украине в целом температура воздуха будет только повышаться, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
«С предпасхального понедельника тепла станет больше, температура воздуха повысится на 2-5 градусов. Вербное воскресенье будет красивым и цветущим, с невероятной сиренью, тюльпанами и зеленой, как съедобной по внешнему виду, травкой. По предварительным прогнозам, на Пасху в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +19+25 градусов. В ночь на Пасху будет сухо, а вот днем 5 мая есть вероятность кратковременного дождя в западных, северных и центральных областях, на востоке и юге — сухо», — проинформировала Диденко.
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- Категории: Харьков; Теги: диденко, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 20:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 апреля на Харьковщине будет до 23 тепла днем. В Харькове — без осадков, в области — кратковременные дожди".