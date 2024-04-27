Торнадо в США: разрушены сотни домов в нескольких штатах (видео)
О разрушительных торнадо, которые свирепствуют в США, сообщает CNN. Пользователи соцсетей публикуют видео с места.
Торнадо разрушили дома в штатах Небраска и Айова, пишет CNN. Ураган фиксировали в пяти штатах. По прогнозам, сегодня ситуация может обостриться, а шторм охватит территорию от Мичигана до Техаса. В целом «налет торнадо», как предполагают, продлится до воскресенья и именно последний день станет самым опасным.
Видео: соцсети
На данный момент известно о травмированных в нескольких городах. Их не так много, если учесть масштаб бедствия.
Видео: соцсети
«Мы думаем, что травм было так мало, потому что системы оповещения в городе Омаха и округе Дуглас были очень эффективными. На нас не обрушился внезапный шторм. Людей об этом предупреждали, что, по нашему мнению, спасло жизни», — прокомментировал начальник полиции города Омаха в Небраске Тодд Шмадерер.
Видео: соцсети
При этом поврежденных и полностью разрушенных домов уже сотни. Также есть информация о схождении с рельсов поезда в одном из городов Небраски — его просто «сдуло» сильным ветром.
Видео: CNN
Сейчас под угрозой находятся территории, где проживает около 50 миллионов человек.
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- Категории: Мир, Происшествия, Репортаж; Теги: стихия, сша, торнадо;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 13:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О разрушительных торнадо, которые свирепствуют в США, сообщает CNN. Пользователи соцсетей публикуют видео с места".