Торнадо в США: разрушены сотни домов в нескольких штатах (видео)

О разрушительных торнадо, которые свирепствуют в США, сообщает CNN. Пользователи соцсетей публикуют видео с места.

Торнадо разрушили дома в штатах Небраска и Айова, пишет CNN. Ураган фиксировали в пяти штатах. По прогнозам, сегодня ситуация может обостриться, а шторм охватит территорию от Мичигана до Техаса. В целом «налет торнадо», как предполагают, продлится до воскресенья и именно последний день станет самым опасным.

Видео: соцсети

На данный момент известно о травмированных в нескольких городах. Их не так много, если учесть масштаб бедствия.

Видео: соцсети

«Мы думаем, что травм было так мало, потому что системы оповещения в городе Омаха и округе Дуглас были очень эффективными. На нас не обрушился внезапный шторм. Людей об этом предупреждали, что, по нашему мнению, спасло жизни», — прокомментировал начальник полиции города Омаха в Небраске Тодд Шмадерер.

Видео: соцсети

При этом поврежденных и полностью разрушенных домов уже сотни. Также есть информация о схождении с рельсов поезда в одном из городов Небраски — его просто «сдуло» сильным ветром.

Видео: CNN

Сейчас под угрозой находятся территории, где проживает около 50 миллионов человек.

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