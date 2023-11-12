Сильный ветер повредил 27 крыш и повалил 13 деревьев в Харькове

Из-за сильных порывов ветра в Харькове по состоянию на 14:00 упало 13 деревьев и 12 крупных веток, сообщили в мэрии.

Такие случаи зафиксированы в Салтовском, Немышлянском, Основянском, Слободском, Холодногорском и Шевченковском районах, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас коммунальщики оперативно устраняют последствия непогоды – пилят и вывозят поваленные деревья и сломанные ветки.

Также из-за ветра произошло 27 случаев повреждения крыш в Киевском, Салтовском, Новобаварском, Шевченковском, Основянском, Слободском и Холодногорском районах. Работники КП «Харьковжилстрой», КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», КП «Харьковспецстрой» ремонтируют поврежденные кровли и балконы, закрепляют металлические конструкции, укрепляют парапеты.