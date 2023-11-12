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Из-за мощного ветра обесточены громады в Харьковской области

Общество 16:23   12.11.2023
Оксана Якушко
Из-за мощного ветра обесточены громады в Харьковской области

В Харьковской области ураган оставил без света жителей в Зачепиловской и Змиевской громадах.

Об этом МГ«Объектив» сообщила спикер «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

«Есть единичные точечные случаи отключений по сетям 0,4 кВ. Глобально все работает в штатном режиме, массовых отключений нет. Есть точечные отключения в Зачепиловской и Змиевской громадах», — отметила Марина Шевченко.

Ранее метеорологи предупредили о порывах сильного ветра на Харьковщине 12 ноября.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 16:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области ураган оставил без света жителей в Зачепиловской и Змиевской громадах. ".