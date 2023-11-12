Из-за мощного ветра обесточены громады в Харьковской области
В Харьковской области ураган оставил без света жителей в Зачепиловской и Змиевской громадах.
Об этом МГ«Объектив» сообщила спикер «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.
«Есть единичные точечные случаи отключений по сетям 0,4 кВ. Глобально все работает в штатном режиме, массовых отключений нет. Есть точечные отключения в Зачепиловской и Змиевской громадах», — отметила Марина Шевченко.
Ранее метеорологи предупредили о порывах сильного ветра на Харьковщине 12 ноября.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", ветер, громада, Зачепиловская громада, Змиевская громада, обесточили, отключение света, свет, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 16:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области ураган оставил без света жителей в Зачепиловской и Змиевской громадах. ".