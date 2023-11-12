Метеорологи предупреждают о порывах сильного ветра на Харьковщине 12 ноября

📌‼️⚠️Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в регионе на 12 ноября распространил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Днем 12 ноября и до конца суток в Харькове и области ожидают порывы сильного южного ветра 25-30 м/с.

(II уровень опасности, оранжевый 🟠)