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Метеорологи предупреждают о порывах сильного ветра на Харьковщине 12 ноября

Общество 09:25   12.11.2023
Оксана Якушко
Метеорологи предупреждают о порывах сильного ветра на Харьковщине 12 ноября

📌‼️⚠️Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в регионе на 12 ноября распространил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Днем 12 ноября и до конца суток в Харькове и области ожидают порывы сильного южного ветра 25-30 м/с.
(II уровень опасности, оранжевый 🟠)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 09:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "📌‼️⚠️Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в регионе на 12 ноября распространил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".