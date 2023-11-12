Метеорологи предупреждают о порывах сильного ветра на Харьковщине 12 ноября
📌‼️⚠️Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в регионе на 12 ноября распространил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Днем 12 ноября и до конца суток в Харькове и области ожидают порывы сильного южного ветра 25-30 м/с.
(II уровень опасности, оранжевый 🟠)
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ветер, непогода, погода, сильный ветер, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 09:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "📌‼️⚠️Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в регионе на 12 ноября распространил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".