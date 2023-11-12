Метеорологи попереджають про пориви сильного вітру на Харківщині 12 листопада

📌‼️⚠️ Попередження про небезпечні метеорологічні явища в регіоні на 12 листопада поширив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вдень 12 листопада і до кінця доби у Харкові та області очікують пориви сильного південного вітру 🌪️, 25 – 30 м/с.

(IІ рівень небезпечності, помаранчевий 🟠)