Метеорологи попереджають про пориви сильного вітру на Харківщині 12 листопада
📌‼️⚠️ Попередження про небезпечні метеорологічні явища в регіоні на 12 листопада поширив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вдень 12 листопада і до кінця доби у Харкові та області очікують пориви сильного південного вітру 🌪️, 25 – 30 м/с.
(IІ рівень небезпечності, помаранчевий 🟠)
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 09:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища в регіоні на 12 листопада поширив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".