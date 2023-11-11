Шквали, дощ, місцями грози. 12 листопада на Харківщині розгуляється стихія
Фото: Василь Голосний
У неділю, 12 листопада, на Харківщині протягом дня – хмарно із проясненнями та пориви вітру. Синоптики прогнозують дощі, по області місцями грози.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, а вдень – 12 – 14 градусів.
По області нічна температура становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вдень – 11 – 16 градусів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 12 ноября, ветер, дождь, погода, прогноз, Харків, шквал;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 12 листопада, на Харківщині протягом дня – хмарно із проясненнями та пориви вітру. Синоптики прогнозують дощі, по області місцями грози.".