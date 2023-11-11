Шквали, дощ, місцями грози. 12 листопада на Харківщині розгуляється стихія

У неділю, 12 листопада, на Харківщині протягом дня – хмарно із проясненнями та пориви вітру. Синоптики прогнозують дощі, по області місцями грози.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, а вдень – 12 – 14 градусів.

По області нічна температура становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вдень – 11 – 16 градусів.