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Шквали, дощ, місцями грози. 12 листопада на Харківщині розгуляється стихія

Суспільство 20:00   11.11.2023
Олена Нагорна
Шквали, дощ, місцями грози. 12 листопада на Харківщині розгуляється стихія Фото: Василь Голосний

У неділю, 12 листопада, на Харківщині протягом дня – хмарно із проясненнями та пориви вітру. Синоптики прогнозують дощі, по області місцями грози.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, а вдень – 12 – 14 градусів.

По області нічна температура становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вдень – 11 – 16 градусів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 20:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 12 листопада, на Харківщині протягом дня – хмарно із проясненнями та пориви вітру. Синоптики прогнозують дощі, по області місцями грози.".