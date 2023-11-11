Шквалы, дождь, местами грозы. 12 ноября на Харьковщине разгуляется стихия

В воскресенье, 12 ноября, на Харьковщине в течение дня — облачно с прояснениями и порывы ветра. Синоптики прогнозируют дожди, по области — местами грозы.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, а днем — 12 — 14 градусов.

По области ночная температура составит от 4 до 9 градусов тепла, днем — 11 — 16 градусов.