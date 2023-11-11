Live
  • Сб 11.11.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

Шквалы, дождь, местами грозы. 12 ноября на Харьковщине разгуляется стихия

Общество 20:00   11.11.2023
Елена Нагорная
Шквалы, дождь, местами грозы. 12 ноября на Харьковщине разгуляется стихия Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 12 ноября, на Харьковщине в течение дня — облачно с прояснениями и порывы ветра. Синоптики прогнозируют дожди, по области — местами грозы.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, а днем — 12 — 14 градусов.

По области ночная температура составит от 4 до 9 градусов тепла, днем — 11 — 16 градусов.

Читайте также: В воскресенье — шквалы. Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Работа в Харькове. КП не могут найти сотрудников на зарплату до 27 тыс. грн
Работа в Харькове. КП не могут найти сотрудников на зарплату до 27 тыс. грн
11.11.2023, 17:34
Главные новости Харькова 11.11: «прилеты», фронт, помощь жителям Грозы
Главные новости Харькова 11.11: «прилеты», фронт, помощь жителям Грозы
11.11.2023, 19:28
В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно
В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно
10.11.2023, 09:57
Работа в метро Харькова: какие есть вакансии и нет ли долгов по зарплате
Работа в метро Харькова: какие есть вакансии и нет ли долгов по зарплате
09.11.2023, 20:05
«Все жертвы зря». Фейгин объяснил, как его пустили в Купянск и оценил шансы РФ
«Все жертвы зря». Фейгин объяснил, как его пустили в Купянск и оценил шансы РФ
11.11.2023, 14:52
Шквалы, дождь, местами грозы. 12 ноября на Харьковщине разгуляется стихия
Шквалы, дождь, местами грозы. 12 ноября на Харьковщине разгуляется стихия
11.11.2023, 20:00

Новости по теме:


Вы читали новость: «Шквалы, дождь, местами грозы. 12 ноября на Харьковщине разгуляется стихия»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 12 ноября, на Харьковщине в течение дня — облачно с прояснениями и порывы ветра. Синоптики прогнозируют дожди, по области — местами грозы.".