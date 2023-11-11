Шквалы, дождь, местами грозы. 12 ноября на Харьковщине разгуляется стихия
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 12 ноября, на Харьковщине в течение дня — облачно с прояснениями и порывы ветра. Синоптики прогнозируют дожди, по области — местами грозы.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, а днем — 12 — 14 градусов.
По области ночная температура составит от 4 до 9 градусов тепла, днем — 11 — 16 градусов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 12 ноября, ветер, дождь, погода, прогноз, Харьков, шквал;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 12 ноября, на Харьковщине в течение дня — облачно с прояснениями и порывы ветра. Синоптики прогнозируют дожди, по области — местами грозы.".