В воскресенье — шквалы. Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде
В течение суток 12 ноября в Харькове и области ожидаются порывы южного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.
Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
Накануне в облуправлении ГСЧС напомнили правила безопасности при порывах ветра:
🔸все окна необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
🔸на улице нужно держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи;
🔸в случае сильного ветра надо укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
🔸следует держаться подальше от больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, погода, предупреждение, Харьков, шквал, штормовое предупреждение;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 13:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток 12 ноября в Харькове и области ожидаются порывы южного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.".