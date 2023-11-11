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В воскресенье — шквалы. Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде

Общество 13:45   11.11.2023
Елена Нагорная
В воскресенье — шквалы. Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде

В течение суток 12 ноября в Харькове и области ожидаются порывы южного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.

Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

Накануне в облуправлении ГСЧС напомнили правила безопасности при порывах ветра:

🔸все окна необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
🔸на улице нужно держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи;
🔸в случае сильного ветра надо укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
🔸следует держаться подальше от больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Автор: Елена Нагорная
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Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде в воскресенье

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 13:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток 12 ноября в Харькове и области ожидаются порывы южного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.".