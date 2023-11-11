В воскресенье — шквалы. Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде

В течение суток 12 ноября в Харькове и области ожидаются порывы южного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.

Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

Накануне в облуправлении ГСЧС напомнили правила безопасности при порывах ветра:

🔸все окна необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

🔸на улице нужно держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи;

🔸в случае сильного ветра надо укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

🔸следует держаться подальше от больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.