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Ночные морозы, а днем дождь. Прогноз погоды в Харькове и области на 11 ноября

Общество 19:47   10.11.2023
Елена Нагорная
Ночные морозы, а днем дождь. Прогноз погоды в Харькове и области на 11 ноября Фото: Василий Голосный

В субботу, 11 ноября, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют. Ночью и утром ожидается слабый туман, а днем — небольшой дождь.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, а днем — 7 — 9 градусов.

По области ночная температура составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем — 5 — 10 тепла.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с; днем порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 19:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 11 ноября, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют. Ночью и утром ожидается слабый туман, а днем — небольшой дождь.".