Ночные морозы, а днем дождь. Прогноз погоды в Харькове и области на 11 ноября
Фото: Василий Голосный
В субботу, 11 ноября, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют. Ночью и утром ожидается слабый туман, а днем — небольшой дождь.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, а днем — 7 — 9 градусов.
По области ночная температура составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем — 5 — 10 тепла.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с; днем порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, ноябрь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 19:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 11 ноября, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют. Ночью и утром ожидается слабый туман, а днем — небольшой дождь.".