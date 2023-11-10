Ночные морозы, а днем дождь. Прогноз погоды в Харькове и области на 11 ноября

В субботу, 11 ноября, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют. Ночью и утром ожидается слабый туман, а днем — небольшой дождь.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, а днем — 7 — 9 градусов.

По области ночная температура составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем — 5 — 10 тепла.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с; днем порывы до 15 — 20 м/с.