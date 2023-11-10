На Харьковщине завтра ожидается сильный ветер. Предупреждение синоптиков

Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 11 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Днем 11 ноября по городу и области ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», – говорится в сообщении.