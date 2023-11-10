Live
  • Пт 10.11.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

На Харьковщине завтра ожидается сильный ветер. Предупреждение синоптиков

Общество 15:11   10.11.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине завтра ожидается сильный ветер. Предупреждение синоптиков Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 11 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Днем 11 ноября по городу и области ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», – говорится в сообщении.

Читайте также: Опасная погода: гидрометцентр предупредил жителей Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно
В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно
10.11.2023, 09:57
Опасная погода: гидрометцентр предупредил жителей Харьковщины
Опасная погода: гидрометцентр предупредил жителей Харьковщины
10.11.2023, 09:17
Работа в метро Харькова: какие есть вакансии и нет ли долгов по зарплате
Работа в метро Харькова: какие есть вакансии и нет ли долгов по зарплате
09.11.2023, 20:05
Главные новости Харькова 10 ноября: сбитый «шахед», подрыв в области
Главные новости Харькова 10 ноября: сбитый «шахед», подрыв в области
10.11.2023, 14:33
«Загрузка очень большая». В Харькове ожило производство, завод ищет работников
«Загрузка очень большая». В Харькове ожило производство, завод ищет работников
09.11.2023, 16:47
«Неэффективность работы была системной» — Синегубов об увольнении Скакуна
«Неэффективность работы была системной» — Синегубов об увольнении Скакуна
10.11.2023, 16:25

Новости по теме:

14:27
Памятник Сфинкса из естественной скалы помог построить египтянам ветер
12:13
Порывы ветра на Харьковщине. Есть ли обесточивания, рассказали в облэнерго
20:01
Дождь и сильные порывы ветра. Погода в Харькове и области на 5 ноября
15:06
Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде в воскресенье
10:56
В Харьковоблэнерго объяснили, почему произошло так много порывов проводов

Вы читали новость: «На Харьковщине завтра ожидается сильный ветер. Предупреждение синоптиков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 15:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе 11 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".