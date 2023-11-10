Опасная погода: гидрометцентр предупредил жителей Харьковщины

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил о тумане, который окутает Харьков и область в ближайшее время.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 10 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м», — сообщили в telegram гидрометцентра.

Метеорологи объявили по области I уровень опасности — желтый.