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Опасная погода: гидрометцентр предупредил жителей Харьковщины

Общество 09:17   10.11.2023
Оксана Горун
Опасная погода: гидрометцентр предупредил жителей Харьковщины

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил о тумане, который окутает Харьков и область  в ближайшее время.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 10 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м», — сообщили в telegram гидрометцентра.

Метеорологи объявили по области I уровень опасности — желтый.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 09:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил о тумане, который окутает Харьков и область  в ближайшее время".