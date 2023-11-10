Опасная погода: гидрометцентр предупредил жителей Харьковщины
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил о тумане, который окутает Харьков и область в ближайшее время.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 10 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м», — сообщили в telegram гидрометцентра.
Метеорологи объявили по области I уровень опасности — желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, туман, Харьковский гидрометцентр;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил о тумане, который окутает Харьков и область в ближайшее время".