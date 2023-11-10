Небезпечна погода: гідрометцентр попередив мешканців Харківщини

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про туман, який огорне Харків та область найближчим часом.

“Найближчим часом зі збереженням до кінця доби 10 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м”, – повідомили в телеграмі гідрометцентру.

Метеорологи оголосили по області І рівень небезпеки – жовтий.