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Небезпечна погода: гідрометцентр попередив мешканців Харківщини

Суспільство 09:17   10.11.2023
Оксана Горун
Небезпечна погода: гідрометцентр попередив мешканців Харківщини

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив  про туман, який огорне Харків та область найближчим часом.

“Найближчим часом зі збереженням до кінця доби 10 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м”, – повідомили в телеграмі гідрометцентру.

Метеорологи оголосили по області І рівень небезпеки – жовтий.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 09:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив  про туман, який огорне Харків та область найближчим часом".