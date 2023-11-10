Небезпечна погода: гідрометцентр попередив мешканців Харківщини
Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про туман, який огорне Харків та область найближчим часом.
“Найближчим часом зі збереженням до кінця доби 10 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м”, – повідомили в телеграмі гідрометцентру.
Метеорологи оголосили по області І рівень небезпеки – жовтий.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погода, туман, Харьковский гидрометцентр;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про туман, який огорне Харків та область найближчим часом".